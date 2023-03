Concerts – PTR, 40 ans de rock au cœur de Genève Fondée en 1983, l’association phare de l’Usine a vécu des années folles, des périodes sombres avant de repartir enfin de plus belle. Fabrice Gottraux

Concert des Cramps en 1986 au Palladium, sous l’égide de PTR, trois ans avant l’ouverture de l’Usine. AZZURRO MATTO/ENRICO GASTALDELLO

Depuis quand ce lieu n’avait plus vécu des soirées fabuleuses? C’était mardi passé encore, dernier jour de février. La salle au rez de l’Usine pleine à craquer pour le groupe américain The Brian Jonestown Massacre, rock épique aux refrains pop. Une prestation haute en couleurs, une foule heureuse, bigarrée, toutes générations mêlées, de 18 à on ne sait plus combien. Ceux qui fêtaient leur majorité en 1983, aux premiers jours de PTR, peuvent se vanter d’avoir vécu autant de soirées folles que l’association genevoise aligne depuis 40 ans.