Dans les années soixante. Il existait un plaisir bien particulier, celui de retrouver tous les matins une belle bouteille de lait frais déposée par le laitier directement dans votre boîte à lait.



L'idée de Ptit Déj Ô Lit est toute simple, relancer cette tradition perdue en y ajoutant des produits frais, et un service de livraison sur-mesure.



Les meilleurs artisans de la région ont été sélectionné afin de vous offrir la crème des produits frais du matin.



Passez commande dernier délais la veille avant 17h et Ptit Déj Ô Lit livre aux entreprises et aux particuliers tous les jours de l’année, sans exception.