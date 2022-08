LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Protocole Magog Sur fond de cyber attaques et de luttes d’influence géostratégique, ce thriller met en scène le chaos qui pourrait résulter d’une perte de contrôle de nos données numériques et les moyens à disposition pour s’en prémunir.

Protocole Magog DR

Côte d’Azur, Palais des congrès de Nice. Un jeune informaticien travaillant sur un programme de cryptage révolutionnaire – le «Protocole Magog» – est assassiné alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence. L’arme du crime est exceptionnelle: un pistolet ultra silencieux, utilisé par plusieurs services secrets mais servant surtout aujourd’hui à achever les chevaux blessés. Quelques jours plus tard, son associé meurt à son tour à Paris, dans des circonstances similaires. Une enquête haletante et réaliste entre la France et les pays de l’Est, menée par une policière chevronnée et son ami expert financier.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 22.–*

Prix lecteurs: Fr. 28.–*

Format: 15 x 23,5 cm, 320 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 6.–, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.