Lettre du jour – Protéger les jeunes du tabagisme

Carouge, 11 décembre

Afin de protéger les mineurs du tabagisme, le Conseil fédéral et une initiative populaire organisent une votation le 13 février prochain sur l’interdiction stricte de la publicité du tabac, la position du gouvernement étant moins restrictive sur les lieux d’interdictions que ceux suggérés par les initiateurs.

Ce plan d'action est tout à fait justifié, mais est-il suffisamment efficace sur son objectif d'influencer les jeunes à renoncer au tabac?

Il y a des causes incontrôlables et diffusément répandues qui poussent les jeunes à l’emprise du tabac: c’est la vision tous les jours de fumeurs qu’ils côtoient, à commencer souvent à domicile, dans les rues, où ils augmentent car il est devenu interdit de fumer sur le lieu de travail, à l’intérieur des immeubles, des commerces, etc.

Il est difficile de dissuader un jeune de ne pas s’adonner au tabac, car il lui donne le sentiment de s’émanciper, d’être devenu un adulte, de grandir dans la société tout en ignorant les effets dramatiques sur la santé engendrant des affections graves provoquant la souffrance et la mort. En Suisse, 9500 personnes meurent par an dû au tabac, dont 25% de jeunes âgés de 15 ans et plus.

Ces jeunes ignorent également les effets délétères de la fumée de tabac sur les non-fumeurs, appelé le tabagisme passif, responsable d’environ 1000 décès par année en Suisse.

Ils méconnaissent également la pollution de l’environnement due aux mégots de cigarettes jetés n’importe où qui polluent l’air, l’eau, l’environnement, sans omettre les incendies dus aux mégots jetés encore incandescents.

Il serait judicieux et opportun que les jeunes adolescents connaissent au départ les graves conséquences du tabagisme. C’est la raison pour laquelle un cours illustré d’information devrait leur être prodigué en fin de scolarité sur ses graves conséquences.

S’ils s’y adonnent, ils le feront en toute connaissance de cause et de responsabilité. Cela aurait certainement plus d’impact négatif sur l’attirance au tabac qu’une simple affiche les dissuadant de fumer, une lutte bien marginale.

Dr Bernard Haenni

