Lettre du jour – Protéger les jeunes du tabagisme

Échandens (VD), 9 janvier

Il faut appeler les choses par leur nom, l’attitude de la Suisse officielle à l’égard de l’industrie du tabac est un scandale.

D’abord, il est inacceptable que notre pays n’ait pas encore signé la convention-cadre de l’OMS relative à une attitude préventive minimum quant aux dégâts liés au tabagisme. Selon un observateur, nous sommes le pays le plus «arriéré» à cet égard...

Malheureusement, tout se passe comme si le parlement fédéral était à la botte des cigarettiers et de leurs lobbyistes, de longue date. Ce parlement a adopté une révision de la loi mais c’est un véritable alibi.

Elle maintient l’autorisation de faire de la publicité auprès des jeunes, notamment sur internet – on sait l’importance des réseaux sociaux dans leur vie et leurs pratiques et il est démontré que la publicité a un impact fort. La loi maintient l’autorisation de sponsoring et même la distribution de gadgets, dans des festivals par exemple. Inadmissible.

Sur la route d’une situation plus présentable de notre pays, un premier pas indispensable est d’accepter le 13 février l’initiative qui nous est soumise.

La liste des institutions qui la soutiennent est impressionnante, avec au premier rang les associations des pédiatres, des médecins de famille, des spécialistes des poumons, la Fédération des médecins suisses. Qui contrairement au parlement entendent mettre les intérêts de la santé avant le profit des actionnaires de l’industrie du tabac.

Voter oui est un impératif médical et de santé publique, un impératif éthique aussi vis-à-vis de

nos jeunes.

Dr Jean Martin, ancien médecin cantonal

