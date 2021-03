Achat de nouveaux jets – Protection des données: la France défend son avion de combat Après sa rencontre avec la conseillère fédérale Viola Amherd lundi à Berne, la ministre française des Armées a déclaré que la propriété souveraine des données sera respectée par la France si la Suisse choisit l’avion de combat Rafale.

la ministre française des Armées Florence Parly a rencontré lundi la conseillère fédérale en charge de la défense Viola Amherd. Keystone/Peter Schneider

La France s’engage à respecter la propriété souveraine des données si la Suisse choisit l’avion de combat Rafale, a déclaré la ministre française des Armées Florence Parly lundi après sa rencontre à Berne avec la conseillère fédérale en charge de la défense Viola Amherd. Le Conseil fédéral doit choisir un nouvel avion de combat cet été.

«Je sais la Suisse très attachée au principe de souveraineté, en particulier des données», a dit Florence Parly devant la presse. Le système Rafale a été conçu comme un «instrument de souveraineté» et est proposé à la Suisse «comme tel».

«Il n’y aura pas de boîte noire» dans le jet de l’avionneur français Dassault, a-t-elle appuyé. Ni dans le système de défense sol-air SAMP/T, du consortium français Eurosam, également en cours d’évaluation par Armasuisse et opposé au système américain Patriot.

Décision cet été

Le Conseil fédéral doit décider cet été de l’avion de combat qui remplacera la flotte actuelle de F-A/18. Outre le Rafale, l’Eurofighter (Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Espagne), le Super Hornet et le F35 (États-Unis) sont en course.

De son côté, la conseillère fédérale Viola Amherd a souligné qu’aucune «préférence de la cheffe du département» ne pouvait être déduite de cette rencontre. Les autres fournisseurs d’avions de combat et de systèmes défense sol-air auront également l’occasion de la rencontrer, a-t-elle ajouté.

Système de satellites

Les deux ministres se sont également défendues contre les accusations selon lesquelles la Suisse paierait trop cher pour participer au projet français Composante spatiale optique (CSO). Il s’agit d’un nouveau système de satellites d’observation militaire en cours de développement.

Le 16 mars, le Conseil des États a donné son feu vert à un accord-cadre prévoyant une collaboration en ce sens et un crédit d’engagement de 82 millions de francs est nécessaire. Le Conseil national doit encore se prononcer.

Pour Florence Parly, les critiques n’ont pas pris en compte l’ensemble de l’offre. En plus des images qui peuvent actuellement être commandées, la Suisse aurait accès à une banque de données plus importante, disponible que pour quelques pays.

Viola Amherd a, elle, argumenté que le Contrôle fédéral des finances, auteur d’un rapport sur le sujet, était très compétent en matière de finances, mais peut-être moins en matière de renseignement. Elle ne lui reproche donc pas de «ne pas avoir su saisir l’ampleur du projet».

Un accord «nécessaire»

Pour la ministre de la Défense helvétique, cet accord est une nécessité dans le contexte actuel, notamment en matière de lutte contre les campagnes de désinformation. Comme il s’agit d’un projet étatique qui réunit plusieurs pays, la Suisse aurait la garantie d’avoir accès à des informations fiables.

Les deux ministres ont également abordé d’autres thématiques lors de leur réunion, dont les mesures visant à augmenter la proportion de femmes dans les forces armées et le rôle de l’armée dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Elles ont également parlé de protection de l’environnement.

ATS