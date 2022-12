Exposition à l’Université de Genève – Prostitution coloniale: l’histoire de Bousbir Au début des années 1920, un quartier fermé est érigé à Casablanca afin de mettre des femmes indigènes à la disposition des soldats français. Récit. Irène Languin

Vue aérienne de Bousbir. Carte postale des années 1930 produite par les Éditions Flandrin. Dans les médaillons, les portraits des travailleuses du sexe sont tirés de cartes postales du même éditeur. ÉDITIONS FLANDRIN

La plus grande maison close à ciel ouvert du monde. Voilà comment on pourrait qualifier Bousbir, le quartier réservé de Casablanca. Décidé au plus haut niveau de l’administration du Protectorat français au Maroc et sorti de terre au début des années 1920, ce projet urbain relève autant du zonage que de l’hygiénisme et de l’orientalisme.