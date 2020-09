Contrainte sexuelle au boulevard Helvétique – Prostitué condamné pour avoir abusé d’un jeune client Acquitté en première instance, le prévenu écope de deux ans et demi de prison, dont six mois ferme. Fedele Mendicino

Les juges d’appels ont tranché cet été sur les faits remontant au mois de juillet 2015 au boulevard Helvétique. Lucien Fortunati

Craignant d’être arrêté, un prostitué, accusé d’avoir agressé sexuellement un client en 2015 à Genève, ne s’était pas présenté l’an dernier à son procès. Arrêté en 2016, libéré provisoirement quelques mois plus tard, il avait été acquitté par le Tribunal correctionnel l’an dernier. En appel, l’homme, vivant à Amsterdam, n’a pas non plus fait le déplacement devant les juges cette année. Il vient d’être condamné cet été à deux ans et demi de prison, dont six mois ferme.