Une régie porte plainte – Propriétaires d’immeubles suspectés d’être des marchands de sommeil Un père et son fils, deux Suisses actifs dans l’immobilier à Genève, se retrouvent au cœur d’une vaste enquête. Fedele Mendicino

Le Lignon, Vernier. LAURENT GUIRAUD

Sept arrestations, multiples perquisitions et descentes de police dans des appartements, des dizaines de locataires et sous-locataire interrogés… Depuis quelques mois, la justice genevoise enquête sur une vaste affaire de marchands de sommeil. Selon nos renseignements, un père et son fils, deux Suisses actifs dans l’immobilier à Genève, sont suspects dans ce dossier. Avec l’aide d’une poignée d’hommes de main, ils auraient logé, à l’insu de leur régie, des locataires en situation illégale dans de nombreux appartements du canton. Au Lignon, dans le quartier de Malagnou, de l’Aubépine, aux Pâquis, à Saint-Jean mais aussi au Grand-Saconnex et à Vernier.