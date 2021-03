Plein air – Promeneurs rappelés à l’ordre Avec le retour des beaux jours, la police constate une recrudescence du stationnement sauvage et des incivilités en campagne. Chloé Dethurens

Illustration. MAGALI GIRARDIN

Depuis quelques semaines, le beau temps est de retour et pousse les Genevois à sortir. Comme les autorités conseillent d’éviter les zones les plus fréquentées, comme le bord du lac ou du Rhône, nombreux sont les citadins qui optent pour une balade à la campagne, à raison. Conséquence: la police constate une recrudescence du stationnement sauvage aux abords des forêts, et vient de faire un rappel à l’ordre sur les réseaux sociaux.

Les agents sur le terrain déplorent en effet la présence de véhicules stationnés de manière illicite «aux abords des forêts et aux abords des champs dans la campagne genevoise», indique l’institution sur sa page Facebook. La police rappelle qu’il est interdit de se garer dans les champs et dans les forêts. Les chemins d’accès, réservés aux paysans, ne peuvent pas non plus servir de parking. Il est donc recommandé de se garer plus loin, ou de privilégier les transports publics.