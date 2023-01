Derrière le rideau – Promenade en huit stations à travers les croyances de plateau Les gens de théâtre pratiquent une forme de sorcellerie que le profane ignore parfois. Du cadeau de première à l’interdiction de siffler, on amalgame rituels et témoignages. Katia Berger

En plus de créer de la magie, le théâtre pratique sa magie noire propre, dont les formules se transmettent de génération en génération. GETTY IMAGES

Tel le navire qui chevauche l’océan, le plateau de théâtre constitue un monde à part. Ou plutôt, un monde dans le monde, calé au fond de ses entrailles. Un royaume en soi, dont les sujets observent des lois, nourrissent des croyances et perpétuent des coutumes. Certains mots y sont proscrits, d’autres y revêtent une signification particulière. On y effectue des gestes empreints d’ésotérisme, notamment pour éloigner le mauvais sort. On y reproduit des règles transmises depuis des temps immémoriaux. Tandis que nos scènes trépignent à l’orée de 2023, offrons-nous un petit tour dans les coulisses de cette mythologie.