Projet – La Mairie demande 54 millions pour la passerelle du Mont-Blanc Le Conseil administratif dépose un crédit afin de réaliser cet ouvrage piétonnier attendu depuis plus d'une décennie. Antoine Grosjean

Image de synthèse du projet qui a remporté le concours d’architecture. PIERRE-ALAIN DUPRAZ ARCHITECTES

Le projet de passerelle piétonne au pont du Mont-Blanc, serpent de mer de la politique municipale à Genève, va enfin de l’avant. Plus d’une décennie après le lancement du concours d’architecture, le Conseil administratif dépose une demande de crédit de 54 millions de francs pour réaliser cet ouvrage.

«Cet ouvrage constituera une promenade piétonne confortable et permettra de boucler enfin le «U cyclable» sur le pont du Mont-Blanc.» Frédérique Perler, conseillère administrative chargée de l’Aménagement, des Constructions et de la Mobilité

«Cette passerelle piétonne sera un véritable atout pour l’image emblématique de la rade, estime dans un communiqué Frédérique Perler, conseillère administrative chargée de l’Aménagement, des Constructions et de la Mobilité. Cet ouvrage constituera une promenade piétonne confortable et permettra de boucler enfin le «U cyclable» sur le pont du Mont-Blanc. On créera ainsi de l’espace supplémentaire pour les mobilités douces dans un site où il y aura toujours besoin de place, tant ce lieu de passage s’avère stratégique en plein centre-ville.»

Subventions fédérales et cantonales

En début d’année, la «Tribune de Genève» révélait que son coût, initialement estimé entre 20 et 40 millions de francs, pourrait dépasser 60 millions. Finalement, ce sera un peu moins: 54,602 millions pour être exact. La Ville précise que le financement demandé au Conseil municipal ne se monte «qu’à» 26,172 millions. Retenu dans le cadre du premier projet d’agglomération, l’ouvrage peut en effet compter sur des subventions fédérales (5,27 millions) et cantonales (13,16 millions). Une fondation privée a par ailleurs accepté de soutenir le projet à hauteur de 10 millions de francs.

À la suite du résultat du concours d’architecture – organisé en 2012 et remporté par les bureaux Pierre-Alain Dupraz architectes et Ingeni ingénierie structurale –, il a fallu négocier âprement avec la Compagnie générale de navigation (CGN), qui craignait que certains bateaux de sa flotte ne puissent plus naviguer dans la rade. Les études menées en collaboration avec la CGN ont permis de trouver une solution concertée qui modifie l’implantation de la passerelle, sans pour autant toucher son concept architectural de base, avec un déplacement de 22 mètres en amont des deux débarcadères situés sur la rive gauche (débarcadères du Baromètre et du Jardin anglais).

Située dans la petite rade en amont du pont du Mont-Blanc, la nouvelle passerelle piétonne permettra de finaliser la promenade piétonne des quais en reliant la rive droite à la rive gauche, et vice versa, et de libérer le trottoir amont du pont du Mont-Blanc au profit des vélos. Cette nouvelle piste cyclable bidirectionnelle offrira la possibilité d’effectuer le U lacustre à vélo de façon continue en reliant les deux pistes cyclables bidirectionnelles situées sur le quai du Mont-Blanc et sur le quai Gustave-Ador.

La passerelle piétonne ainsi que ses emprises émergées et enterrées seront réalisées sur le domaine public cantonal. Le Canton doit, dès lors, autoriser cette occupation de son domaine public, et, selon la réglementation en vigueur, il est prévu que cette autorisation prenne la forme d’une concession d’occupation octroyée à la Ville par le Grand Conseil.

Concept avant-gardiste

D’une longueur totale de 234 mètres, avec une pile unique décentrée, la passerelle présente un concept avant-gardiste, remarque la Ville de Genève. Celui-ci permettra de minimiser les impacts sur les fonds lacustres et donc sur la biodiversité sous-lacustre. Par comparaison, le pont du Mont-Blanc dispose de dix piles d’appui dans le lac.

Le tablier de la passerelle offrira un espace de déambulation de 4,8 m de largeur et un banc, adossé au caisson statique de la passerelle et de largeur variable, orienté en direction de la rade. L’ensemble du projet ainsi que les aménagements des deux rives seront entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). La réalisation d’un tel ouvrage en plein centre de Genève, au-dessus du Léman, nécessitera une préparation et une organisation par étapes très complexes pour minimiser les impacts sur toutes les mobilités, terrestres et lacustres.

