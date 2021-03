Lausanne – Projet artistique autour de l’abribus de la Maladière L’édicule de la Maladière va accueillir du 25 mars au 10 juillet un projet à la fois artistique et architectural, baptisé «Maladière Moderne». Un événement faisant partie d’un programme de politique publique de la Ville de Lausanne.

L'édicule de la Maladière accueillera le projet «Maladière Moderne», à la fois artistique et architectural, avec des expositions, des conférences, des ateliers et un programme de médiation culturelle. Marino Trotta/Ville de Lausanne

La Ville de Lausanne poursuit sa politique publique pour animer les 29 édicules sur son périmètre, au rythme de deux par année. C’est aujourd’hui celui de la Maladière, vers le large rond-point au sud de la commune, qui va accueillir un projet à la fois artistique et architectural, baptisé «Maladière Moderne».

Avec ses expositions, ses conférences, ses ateliers et son programme de médiation culturelle, prévus du 25 mars au 10 juillet, ce projet s’adresse à toute personne curieuse d’art et d’architecture ainsi qu’à tous les habitants intéressés par son environnement bâti, indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. Des jeux sont également prévus pour les enfants et les familles.

«Maladière Moderne» investira donc l’abribus du terminus de la Maladière, vestige de l’Expo 64. Il s’agit d’une initiative collective qui rassemble l’artiste Bruno Aeberli, l’association de sensibilisation à la culture du bâti «Ville en tête» et le collectif curatorial d’architecture «Corridor». Le but du projet est d’amener une réflexion sur la réappropriation de l’héritage architectural moderne, explique la Ville.

Pour rappel, la politique publique des édicules de la Ville de Lausanne a comme objectif d’améliorer l’appropriation, la dynamique et l’intégration de ces petits établissements (anciens kiosques, WC, abribus, etc) dans leur quartier, sous trois axes prioritaires: culinaire, culturel et commercial.

Le projet «Maladière Moderne» vise justement à renforcer le volet culturel pour donner une visibilité à des jeunes artistes lausannois et permettre à l’art de s’approcher d’un public non spécialisé, soulignent les autorités de la capitale vaudoise.

ATS