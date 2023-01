Intelligence artificielle – Profession? Journaliste sportif virtuel ChatGPT, cette intelligence artificielle à la crédibilité sidérante, bouleverse le public et les milieux intellectuels. Mais l’outil pourrait aussi révolutionner la narration du sport. Une évolution qui n’effraie pas forcément les athlètes, même s’ils se posent des questions. Brice Cheneval Rebecca Garcia

Exploits historiques, affaires de corruption, sports peu médiatisés, résultats instantanés ou débats sociétaux: l’intelligence artificielle a son mot à dire sur tous les sujets. Bien qu’encore imparfaite, elle promet déjà de bouleverser la narration de l’information dans le monde du sport. Montage LMD: AFP/Fabrice Coffrini, Lillian Suwanrumpha, Pierre Teyssot, John MacDougall,Keystone/Jean-Christophe Bott, ​​​​​​Dean Lewins

«Il y avait une énergie électrique dans l’air. Tout le monde était suspendu à chaque coup de raquette. Les deux joueurs se sont livrés un match épique qui a tenu le public en haleine pendant plus de trois heures. Et lorsque Federer l’a finalement emporté, l’émotion a déferlé sur le court comme une vague. Un moment magique. Cette victoire était un triomphe pour la persévérance et la détermination.» Ce souvenir ému du sacre de Roger Federer à l’Open d’Australie 2017 n’est pas le produit d’un journaliste, mais d’une intelligence artificielle. Vous n’y avez vu que du feu? Bienvenue dans l’univers sidérant de ChatGPT.