Lotions, couches, lait – Produits bébé: à chaque maternité sa politique Le choix des substances pour le soin des nourrissons s'établit à partir de divers critères. À la Tour, on n'utilise plus de gel douche.

La matérnité de l’hôpital de la Tour se tourne de plus en plus vers des produits naturels concernant les soins aux nourrissons. Pascal Frautschi

Fine et perméable, la peau des nouveau-nés ne peut assurer la même protection qu’un derme adulte. La sensibilité des parents évolue sur les produits dévolus aux nourrissons, et les maternités du canton s’adaptent pour déterminer l’assortiment approprié qui fera le quotidien de leurs jeunes hôtes et qui sera oui ou non repris dans la logique d’achat des géniteurs lors du retour à la maison. Sachant qu’ils peuvent généralement repartir avec les produits ouverts en chambre. Hôpital ou cliniques, chaque service sans doute animé des mêmes bonnes intentions de départ a pourtant opté pour une politique différente. Tour d’horizon.