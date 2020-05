Lettre du jour – Producteurs fiers et reconnaissants Opinion Courrier des lecteurs

Laurent Guiraud

Genève, 26 mai

Les productrices et producteurs genevois tiennent à témoigner de la fierté que toutes les filières de production agricole locales, labellisées GRTA ou non, ont eue à pouvoir servir toute la population genevoise en produits locaux durant ces périodes difficiles pour tous.

Certes les frontières fermées ont modifié les habitudes d’achats d’un certain nombre de consommateurs; nous espérons que ceci a permis au plus grand nombre de découvrir les marchés à la ferme, la qualité et la diversité de la production locale, la campagne genevoise et ses richesses.

Dans les caves, fermées jusqu’à il y a peu, les vignerons souffrent d’une situation de marché compliquée additionnée à la fermeture des débouchés de la restauration dans la crise actuelle; une pénalité bien injuste au regard de la qualité reconnue et de l’excellence des vins de notre terroir.

Il est vrai que le volume de mise en marché de ces produits a augmenté durant cette période, même si l’horticulture et la floriculture ont été fortement pénalisées, et ce pour satisfaire un besoin primaire: celui de s’alimenter. Nous sommes très satisfaits d’avoir pu assumer notre mission fondamentale qui est celle de produire de la nourriture, vos aliments.

Enfin, nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu vous permettre d’apprécier la qualité de nos productions, issues d’une agriculture particulièrement respectueuse de l’environnement. Genève a été pionnier en la matière il y a plus de vingt ans avec la première introduction de réseaux agroécologiques de Suisse.

Nous tenons donc à vous remercier de nous avoir sollicités plus que d’habitude, à vous remercier de nous avoir fait confiance dans l’approvisionnement et à vous dire que nous restons à votre disposition pour satisfaire le grand nombre d’entre vous qui ont manifesté leur volonté de revenir, de se réorienter vers des circuits d’approvisionnement courts et régionaux.

Merci et à bientôt, prenez soin de vous!

B. Bosseau, J.-O. Elmer, Y. Grolimund, C. Menetrey, J. Meyer et X. Patry, producteurs et membres du conseil de fondation de l’Opage