Élire, c’est facile. Parfois aussi amusant. Mais cette fois-ci, pour l’élection du procureur de la Confédération, le jouet est emballé. Personne ne pourra conduire cet attelage à quatre: missions différentes, approches différentes, parfois même incompatibles. La recherche d’une personne pour cette fonction implique de revoir la structure et les tâches du Ministère public fédéral (MPC). La fonction remonte avant le terrorisme islamiste et la cybercriminalité. Les tâches hétérogènes du MPC s’avèrent d’une complexité telle que seul un profil surdoué pourrait les maîtriser. Pour preuve, depuis plusieurs décennies et à une seule exception, aucun titulaire n’a terminé son mandat régulièrement.

Cette structure multitâche est ingérable: elle dévore la personne qui la dirige. Il s’agit d’alléger le MPC pour qu’il puisse assumer ses tâches traditionnelles: la criminalité économique, blanchiment d’argent et cybercriminalité. Les autres tâches demandent des investigations qui requièrent une approche technique et de politique judiciaire tout à fait différente et donc des structures séparées et indépendantes, bien sûr exclusivement au niveau fédéral.

C’est pour cette raison qu’il faut créer, à côté du MPC, trois nouvelles autorités fédérales indépendantes.

1. Un Ministère public fédéral pour la sécurité de l’État, pour la prévention et répression du terrorisme et de l’espionnage politique et industriel, y compris les agissements des pays totalitaires visant à affaiblir les structures des pays démocratiques (services secrets du Parti communiste chinois, de la Russie de Poutine, de la Turquie d’Erdogan, notamment).

2.Une Autorité fédérale anticorruption (National Anticorruption Authority) pour la répression de l’utilisation du système bancaire suisse en vue de corrompre politiciens et fonctionnaires étrangers. Des procès de grande envergure paralysent le MPC; ainsi des procureurs fédéraux et des analystes financiers sont absorbés pendant des années pour les enquêtes concernant la Petróleos de Venezuela, S.A. (PEDEVESA), Petrobras-Odebrecht, le fonds souverain malaisien 1MDB, les cas de corruption impliquant des partis politiques et des fonctionnaires d’Asie centrale ainsi que d’Afrique. Il s’agit de procédures qui demandent des interventions diplomatiques et donc une approche totalement différente de celle appliquée dans les enquêtes judiciaires traditionnelles.

3. Un Ministère public fédéral contre le crime organisé pour la prévention et la répression du crime organisé de nature non politique favorisée par des intermédiaires financiers coopérant avec les organisations criminelles de nature mafieuse, sans oublier la quinta mafia, c’est-à-dire les organisations criminelles qui se sont déplacées vers l’Italie du Nord, le long de la frontière suisse, etc.

La réforme concerne aussi la procédure de nomination des procureurs fédéraux, actuellement de la compétence du procureur général de la Confédération, ce qui relègue les procureurs fédéraux au statut de fonctionnaires. Cette procédure génère une hiérarchie qui prive ces derniers de l’autonomie décisionnelle dont doivent nécessairement jouir tous les magistrats.