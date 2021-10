Au Palladium – Procès hors norme sur les dérives de deux promoteurs genevois En tout, cinq professionnels de l’immobilier comparaissent dès lundi sur fond de factures impayées et de dessous-de-table en cash. Luca Di Stefano

À Genève, c’est la première fois qu’un procès sort des murs du Palais de justice. LUCIEN FORTUNATI

Un simple prétoire est trop étroit pour contenir ce procès-là. Quelle salle d’audience pourrait être assez vaste pour accueillir les 188 plaignants qui réclament le remboursement de dizaines de milliers de francs versés pour des logements inachevés ou jamais livrés? Pour cette audience exceptionnelle, la justice genevoise déménage carrément au Palladium. Cinq professionnels de l’immobilier devront s’expliquer dès lundi et pour trois semaines sur l’une des plus grandes débâcles de la construction à Genève, entre chantiers abandonnés et montagnes d’argent cash versé au noir.