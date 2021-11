Triche, bagarre, harcèlement – Procès fictif au Cycle d’orientation de Pinchat Durant toute la semaine, l’ODAGE a dispensé 120 actions de sensibilisation au droit dans des classes de 9e année. Reportage. Léa Frischknecht

Jeudi 4 novembre, le cours de citoyenneté du jeudi matin s’est mué en procès fictif pour cette classe de 9 e année au CO de Pinchat. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Trois ans de prison ferme. Au Cycle d’orientation de Pinchat, le verdict est tombé pour Renaud, un des cinq prévenus du procès fictif organisé par l’Ordre des avocats de Genève (ODAGE) dans une classe de 9e année. La peine est sévère, plus lourde que ce qu’avait demandé la procureure Emma, dont le réquisitoire réclamait deux ans en maison de redressement. Au moment où les cinq juges annoncent sa sentence à Renaud, joué par Ivan, les rires éclatent dans la salle de classe transformée, pour l’occasion, en Cour de justice.

C’est la sixième année que l’ODAGE organise une action de sensibilisation dans les cycles d’orientation genevois. Entre le 1er et le 5 novembre, ce sont au total 120 classes de 9e année (élèves de 12 ans) qui ont bénéficié d’une matinée spéciale axée sur la justice et le droit, animée par un avocat. Ce jeudi matin, c’est le bâtonnier en personne, Me Philippe Cottier, qui dispense le cours. «Nous avons réussi à réunir 120 avocats et avocats stagiaires pour aller rencontrer les élèves dans les classes, se réjouit l’homme de loi. Nous sommes contents de voir autant de monde impliqué, c’est toujours une très bonne expérience.»