Deux promoteurs genevois face aux juges – Procès des dérives immobilières, acte II Condamnés à 4 ans de prison, les deux hommes d’affaires tenteront d’alléger leur peine dès lundi. Luca Di Stefano

Les deux associés s’apprêtent à contester une partie de l’accusation. PATRICK TONDEUX

Des dessous-de-table en cash, une faillite retentissante et les économies de dizaines de familles parties en fumée. L’affaire des promotions immobilières pourries à Chancy et Onex revient sur le devant de la scène. Après le mégaprocès, il y a un an, au Palladium, au terme duquel deux figures de l’immobilier genevois ont écopé de peines de prison de 4 ans pour escroquerie par métier, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, leur audience en appel s’ouvre lundi.