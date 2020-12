Tribunal pénal fédéral – Procès Alieu Kosiah: contradictions pointées du doigt Le Libérien accusé de crimes de guerre a dû répondre ce mardi à des questions très précises du procureur fédéral Andreas Müller portant notamment sur les effectifs sous ses ordres.

Le procès d’un criminel de guerre présumé s’est poursuivi mardi devant le Tribunal pénal fédéral (archives). KEYSTONE/TI-PRESS

Le procès d’un ancien commandant libérien s’est poursuivi mardi devant le Tribunal pénal fédéral. L’homme, présumé innocent, est inculpé de crimes de guerre commis entre 1993 et 1995, durant le premier conflit civil qui a ravagé son pays.

Questionné par le juge David Bouverat, Alieu Kosiah s’est expliqué sur sa définition d’un «conflit cruel», terme qu’il a lui-même utilisé la veille. Il a mentionné en particulier les massacres dirigés spécifiquement contre son ethnie, les Mandingos.

L’accusé a été soumis à des questions très précises sur les effectifs sous ses ordres, ses déplacements, etc. Le procureur fédéral Andreas Müller a mis le doigt sur des contradictions entre les déclarations et le dossier, notamment sur la couleur portée par les hommes de l’ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy), soit le blanc, et celle de ses adversaires du NPFL (National Patriotic Front of Liberia), le rouge.

Viols systématiques

Le procureur a aussi évoqué le viol systématique, utilisé comme arme de guerre, des femmes durant le conflit. En particulier, le viol des femmes d’ethnie Loma par les combattants Mandingos. Selon l’accusé, il aurait été absout par la Commission vérité et réconciliation du Liberia (TRC).

À la demande de son avocat Me Dimitri Gianoli, Alieu Kosiah a évoqué sa détention provisoire, qui dure depuis six ans et un mois – «alors que je n’ai jamais rien fait de mal.» Au-delà de ses «bonnes relations» avec tout le monde, il a parlé de sa solitude au sein de la prison d’arrondissement de Berne et des «sorties» quotidiennes d’une heure, sur une terrasse de 8 mètres sur 12.

Âgé aujourd’hui de 45 ans, Alieu Kosiah a été arrêté en novembre 2014 en Suisse. Sa détention provisoire a été prolongée jusqu’à présent. Selon l’acte d’accusation, il répond du meurtre de 18 civils et de deux soldats désarmés, commis par lui-même ou ses hommes.

Le Ministère public de la Confédération a aussi retenu le viol d’une femme et la profanation du corps d’un civil. Enfin, Alieu Kosiah aurait aussi forcé des villageois à transporter des marchandises dans des conditions inhumaines. Il est encore reproché au prévenu d’avoir utilisé un enfant-soldat. L’audience se poursuit.

ATS/NXP