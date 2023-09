Procédure pénale à Genève – Agression supposée d’une prostituée par un policier: une enquête est ouverte Olivier Jornot veut faire la lumière sur une affaire d’agression sexuelle supposée d’une prostituée par un policier genevois. La réponse de l’institution sera aussi scrutée. Marc Renfer

L’enquête, qui concerne notamment le rôle de la hiérarchie policière, sera conduite par le procureur général Olivier Jornot. KEYSTONE

L’affaire avait été révélée le 21 août dernier par la RTS. Le média rapportait l’histoire d’une prostituée qui aurait été agressée sexuellement et séquestrée dans le véhicule d’un policier en congé au printemps 2018. Un dossier qui aurait ensuite été réglé en catimini par la police, notamment via l’intervention d’un officier supérieur et un agent de l’Inspection générale des services (IGS, police des polices).

Dimanche soir, le «19 h 30» est revenu sur l’affaire et a diffusé le témoignage de la travailleuse du sexe. Les propos tenus ont incité le Parquet à agir, a-t-il annoncé ce lundi dans un communiqué. «Le Ministère public, bien qu’il n’ait été saisi d’aucune plainte, a ouvert une procédure pénale. Cette dernière portera tant sur l’agression à caractère sexuel évoquée par l’intéressée que sur la manière dont les faits ont été à l’époque appréhendés par la police.»

Le Ministère public précise que la procédure sera conduite par le procureur général Olivier Jornot. Les

investigations policières seront confiées à trois policiers de l’IGS, «tous issus de la police judiciaire et ayant rejoint l’IGS bien après les faits», précise encore le pouvoir judiciaire.

