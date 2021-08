Lettre du jour – Problèmes climatiques Opinion Courrier des lecteurs

Vandœuvres, 2 août

Le 29 juillet, vous donnez pour titre à la Tribune de Genève: «Climat: ces signes qui alarment les experts». En réalité, les experts n’ont pas attendu les signes récents pour s’alarmer. Ils le font depuis longtemps mais simplement ils ne sont pas écoutés.

Comme il le dit, le professeur Martin Beniston s’attendait aux désastres récemment survenus, il les avait annoncés mais juste pas pour si tôt. Il avait donc pleinement raison.

Votre rédacteur en chef, Frédéric Julliard, conclut son éditorial sur le sujet en notant que nous avons maintenant à choisir si nous voulons profiter en Suisse de nos atouts en termes de technologie, de formation et d’innovation pour être à la pointe du changement climatique ou si nous entendons seulement le subir.

On le sait et on le voit, personne n’est disposé à modifier ses habitudes et son mode de vie pour placer notre pays à la pointe du changement. Et lui ouvrir l’avenir.

On va donc très probablement se contenter de la décision la plus mauvaise qui soit, c’est-à-dire tout mettre en œuvre pour tenter de s’habituer aux problèmes et en minimiser les conséquences.

Cette manière de procéder ne va ni s’attaquer aux causes des problèmes climatiques ni changer leurs effets. Elle est tout simplement nulle.

Et malheureusement c’est exactement vers celle-ci que nous nous acheminons à grands pas. Tout sauf réjouissant…

Claude Guignard

