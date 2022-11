Déplacements à Genève – Pro Vélo veut un «plan Marshall» pour la mobilité douce L’association tire le bilan des récents aménagements cyclables, réussis ou moins. Elle exige un «véritable plan d’action» pour la prochaine législature. Marc Renfer

Les responsables de l’association Pro Vélo ont demandé la poursuite rapide des projets favorisant la mobilité douce. LUCIEN FORTUNATI

Le contexte? L’ouverture de la COP 27 dimanche dernier en Égypte et l’urgence climatique. Et, plus localement, l’actuelle fronde menée par les opposants à l’extension des zones limitées à 30 km/h, qu’elle soutient. L’association Pro Vélo a décidé ce vendredi de rappeler ce qu’elle considère comme «une urgence absolue»: la lutte contre le réchauffement climatique en favorisant les déplacements non polluants.

Pour y arriver le plus rapidement et le plus sûrement, il faut un «plan Marshall», comme l’a défini la vice-présidente Jennifer Conti. «Tout doit être fait pour diffuser au maximum la pratique du vélo», a-t-elle plaidé, en soulignant que l’enjeu des prochaines élections sera «de renforcer un parlement et un Conseil d’État en faveur d’une politique cycliste volontariste».

Projets prioritaires

Pour Olivier Gurtner, président de l’association, les projets prioritaires restent le remplacement des bandes cyclables par des pistes séparées du trafic motorisé, l’accélération de la mise en place des axes continus ainsi que la densification du vélopartage. Une meilleure lutte contre les vols des cycles, en hausse ces dernières années, est également attendue.

L’association note toutefois que des percées se sont produites lors de l’actuelle législature. Elle met en particulier en avant les «coronapistes», ces axes apparus lors de la pandémie et toujours en sursis suite au recours du Touring Club Suisse (TCS). Le succès croissant de la petite reine dans le canton est aussi chiffré. Les cyclistes enregistrés aux bornes de comptage sont en augmentation entre 2019 et 2022, au quai Ernest Ansermet (+32%) comme au pont Butin (+61%). Les déplacements pendulaires des vélos ont pratiquement doublé entre 2011 et 2020, relève Pro Vélo.

Pour des infrastructures séparées

Mais tout n’est pas rose, même lorsqu’il s’agit de nouveautés. Les vélostations (stationnements sécurisés) se révèlent souvent trop complexes à l’usage, et peinent à convaincre les utilisateurs. Les infrastructures sur la route de Suisse à la hauteur de Versoix sont aussi critiquées. «Nous luttons pour une véritable séparation. Faire partager un trottoir entre piétons et cyclistes est toujours source de tensions», souligne l’association aux 2400 membres.

En plus du besoin d’infrastructures – l’association considère que le sentiment d’insécurité des piétons ou des cyclistes se règle en grande partie avec des travaux de qualité – Pro Vélo appelle à la mise en place de campagnes actives visant à apaiser la circulation, mais aussi à réprimer certains comportements. L’occupation des sas vélos, en particulier par les deux-roues motorisés, a été pointée du doigt.

