Aménagements cyclables – Pro Vélo somme les autorités genevoises de «se réveiller» Trop de projets sont au point mort depuis trop longtemps. L'association convoque les médias pour faire part de son impatience.

La Voie verte courant au-dessus du CEVA en 2018. Pour Pro Vélo, le succès rencontré par cet axe ne demande qu’à se prolonger. Or les projets peinent à se concrétiser. Photo: LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA. TDG

À Genève, les projets d’aménagements cyclables pédalent dans la semoule. Pro Vélo a convoqué mardi la presse pour dire son exaspération et appeler «les autorités à se réveiller», selon les termes d’Olivier Gurtner, président. En pleine COP26, il déplore un «décalage» entre la réalité du terrain et «les grands effets d’annonce en matière d’investissements écologiques et de réduction du trafic motorisé de 40% d’ici à 2030».

Pont du Mont-Blanc Retirer une voie au trafic pour l’offrir aux vélos? Polémique! Abo Ville de Genève Le projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc s’englue Du concret? La passerelle piétonne du Mont-Blanc, qui doit permettre de créer une piste cyclable bidirectionnelle sur le trottoir amont du pont du même nom, se fait attendre depuis près de dix ans, à cause d’un litige avec la CGN. «Si elle n’est pas construite d’ici à 2025, on risque de rater le financement fédéral (ndlr: 40% du prix)», avertit Louise Trottet, membre du comité.

Bisbille à Cornavin

La même remarque vaut pour le prolongement de la Voie verte vers Champel, la rive de l’Arve et Meyrin. Pour le tronçon de cet axe sur la Rive droite, Pro Vélo s’inquiète du «scénario promenade» retenu et exige une séparation des flux cyclistes et piétons.

Autre sujet de fâcherie, l’aménagement des abords de Cornavin. Le Conseil municipal a beau avoir exigé des voies cyclables de part et d’autre de la gare et au travers du faisceau ferroviaire, rien n’apparaît dans les plans de la Ville, avalisés ce printemps par le Canton.

On lorgne le goudron

Faute d’aménagements réalisés, Pro Vélo pourrait revendiquer des espaces aujourd’hui consacrés à la voiture. Par exemple sur le pont du Mont-Blanc, au risque d’irriter les milieux automobiles.

Alors que les deux responsables cyclistes sont élus roses-verts au Conseil municipal, comment s’expliquent-ils de ne pas être entendus par leur propre majorité à l’Exécutif communal? Cette appartenance ne les empêchera pas de protester, avertissent-ils. Et de mettre en cause des blocages administratifs ainsi que des frictions entre Ville et État.

