Campagne «Bike to work» – Pro Vélo promeut le trajet domicile-travail à vélo L’association qui encourage l’utilisation de la petite reine veut doper son usage auprès des travailleurs après deux ans de pandémie.

Plus de 2513 entreprises se sont inscrites au challenge "Bike to work" qui invite les employés à se rendre à vélo au travail durant les mois de mai et juin (image prétexte). Getty Images/iStockphoto

Effectuer le trajet domicile-travail à vélo pour se maintenir en forme: c’est ce que promeut PRO VELO en lançant son challenge «Bike to work» dimanche. L’association s’attend à une «année record» après deux ans de pandémie.

Plus de 2513 entreprises se sont déjà inscrites, contre 1932 l’année dernière, ce qui représente une augmentation de 30% du nombre d’inscriptions, indique PRO VELO dans un communiqué. Et d’estimer que 300 entreprises supplémentaires vont encore s’inscrire d’ici fin mai.



Des prix à gagner

Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises inscrites ont pour but de se rendre au travail le plus souvent possible à vélo. Les kilomètres parcourus sont ensuite enregistrés dans le calendrier en ligne du challenge, proposé depuis maintenant une quinzaine d’années.

Les personnes qui effectuent au moins la moitié de leurs trajets domicile-travail à vélo participent à un tirage au sort, pour lequel des prix sont à gagner. L’association s’attend à ce que plus de 80'000 personnes participent au challenge au cours des mois de mai et de juin.

www.biketowork.ch

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.