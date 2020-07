Hong Kong – Pro démocratie: ils ont été 500’000 à voter Plus d’un demi-million de Hongkongais ont été courageux et ont bravé les mises en garde par Pékin pour participer aux primaires organisées par les partis du camp pro démocratie ce week-end.

Plus d’un demi-million de Hongkongais ont participé ce week-end aux primaires organisées par les partis du camp pro démocratie. KEYSTONE/AP/Vincent Yu

Plus d’un demi-million de Hongkongais ont participé samedi et dimanche aux primaires organisées par les partis du camp pro démocratie. Ils étaient appelés à désigner leurs candidats aux élections législatives de septembre.

Ce taux élevé de participation à ce scrutin non officiel a été enregistré en dépit des mises en garde des autorités selon lesquelles il pourrait être en violation de la nouvelle loi sur la sécurité imposée par Pékin à l’ancienne colonie britannique.

Selon les organisateurs, à la clôture du scrutin à 21 h locales, plus de 580’000 personnes avaient voté dans l’un des 250 bureaux non officiels. Ce chiffre est plus important qu’attendu par les organisateurs.

«Le courage des Hongkongais»

«Dans l’ombre de la loi sur la sécurité nationale, presque 600’000 personnes sont venues et ont voté -c’est là que l’on voit le courage des Hongkongais», a insisté l’un des organisateurs, l’ex-député pro démocratie Au Nok-Hin. Deux jours plus tôt, la police a perquisitionné les bureaux d’un institut de sondages participant à l’organisation du scrutin.

Les résultats des primaires sont attendus lundi soir après le dépouillement intégral des votes. Les candidats désignés se présenteront en septembre pour briguer des sièges au LegCo, le Conseil législatif de la ville, constitué de 70 membres.

Jeudi, Erick Tsang, chargé des affaires constitutionnelles et continentales, avait averti ceux qui «organisent, planifient et participent» aux primaires qu’ils étaient susceptibles de commettre des infractions tombant sous le coup de la nouvelle loi. «Les Hongkongais ont une fois de plus fait des miracles et dit au monde entier que le camp pro-démocratie peut attirer autant de monde pour voter», s’est félicité Au Nok-Hin.

Perquisition

Pékin a promulgué le 30 juin une loi draconienne sur la sécurité nationale, imposée à Hong Kong pour réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères, en réponse au mouvement de contestation visant depuis l’an dernier dans ce territoire semi-autonome le pouvoir central.

Cette loi constitue le changement le plus radical pour Hong Kong depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Les militants pros démocratie y redoutent une érosion sans précédent des libertés et de l’autonomie accordée à l’ancienne colonie britannique.

La police a effectué une perquisition vendredi soir au Public Opinion Research Institute (PORI), un institut de sondages indépendant participant à l’organisation du scrutin. Elle a indiqué avoir agi après avoir reçu des informations selon lesquelles les ordinateurs de PORI avaient subi une intrusion entraînant une fuite illégale de données personnelles.

Cette perquisition a soulevé des inquiétudes concernant les primaires mais le président de PORI, Robert Chung, a assuré samedi que le système de vote était sécurisé et que les opérations étaient légales et transparentes. «Les élections primaires sont une approche pacifique, rationnelle et non-violente pour exprimer l’opinion publique», a-t-il déclaré.

( ATS/NXP )