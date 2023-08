Prix suisses des arts de la scène – Genève rafle cinq trophées L’Anneau Hans Reinhart 2023 récompense la chorégraphe Cindy Van Acker pour l’ensemble de sa carrière. Mais ce n’est pas tout. Katia Berger

Cindy Van Acker reçoit 100’000 francs pour articuler sa danse au croisement de l’espace, du son et des mathématiques. CHARLOTTE KRIEGER/BAK

Cocorico! La cuvée est unique: ce ne sont pas moins de cinq Genevoises qui fouleront le tapis rouge du centre culturel LAC (Lugano Arte e Cultura) le 6 octobre prochain. Entourées de neuf lauréats en provenance des autres régions linguistiques, elles se rendront dans la ville tessinoise pour recevoir en grande pompe un Prix suisse des arts de la scène remis par l’Office fédéral de la culture – et Alain Berset en personne.

La gagnante toutes catégories, affublée du prestigieux Anneau Hans Reinhart 2023, n’est autre que l’artiste associée de notre ADC rien qu’à nous, la danseuse et chorégraphe Cindy Van Acker, fondatrice d’une compagnie Greffe reconnue à l’international. Saluée pour son «esprit sensible et résistant», la quinquagénaire d’origine flamande se distingue par ses créations subtiles, rigoureuses et sophistiquées, qui entrent en écho avec leur environnement spatial, temporel et sonore. Deux d’entre elles ont déjà été primées par l’OFC dans le passé.

Rébecca Balestra crève le quatrième mur dans le stand-up à son nom, à voir prochainement sur ses terres genevoises. SANDRA POINTET

On applaudit le choix du jury qui s’est porté sur Rébecca Balestra, à qui il décerne un Prix suisse des arts de la scène (doté de 40’000 francs) plus que justifié. La comédienne du bout du lac, formée à la Manufacture avant d’intégrer l’Ensemble du Poche Genève, n’a en effet pas fini de stupéfier son public, tant dans ses rôles au théâtre que dans ses fulgurances d’humoriste. Pour preuve irréfutable, son stand-up tout soudain à l’affiche du Saint-Gervais.

Pour Nataly Sugnaux-Hernandez et Barbara Giongo, codirectrices du Théâtre du Grütli, produire des artistes implique d’en prendre soin. CHARLOTTE KRIEGER/BAK

Tiens, une direction de théâtre bicéphale (et «avisée», selon la laudatio) se voit également honorée en les personnes de Barbara Giongo et Nataly Sugnaux-Hernandez, deux anciennes productrices passées aux commandes du Grütli depuis 2018. Enfin, parmi les spectacles gratifiés (25’000 francs), le «Blast!» de Ruth Childs, détonant solo de danse découvert l’an dernier à La Bâtie.

Pour pousser le chauvinisme, on notera encore la présence, au sein du Jury fédéral de la danse, de la Genevoise Simone Toendury. Mais nous ne manquerons pas de rendre hommage en vrac aux émérites élus alémaniques et tessinois, toutes catégories confondues: soit l’acteur Bruno Cathomas (GR), l’artiste Ntando Cele (BE), la promotrice Tiziana Conte (TI), le programmateur Sandro Lunin (ZH), la compagnie Circus Monti (AG), le danseur Jeremy Nedd (BS), la troupe de théâtre amateur Tellspiele Altdorf (UR), le spectacle de théâtre «EWS – Der einzige Politthriller des Schweiz» et le jeune virtuose transdisciplinaire vaudois Marc Osterhoff.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.