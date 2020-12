7e art – Prix du cinéma européen: un film suisse primé Le St-Gallois Lasse Linder a remporté le prix du meilleur court-métrage pour «Tous les chats sont gris» lors d’une cérémonie en ligne.

À cause de la pandémie, la cérémonie n’a été que virtuelle pour le prix du cinéma européen. (EPA/FRIEDEMANN VOGEL) KEYSTONE

Le film «Tous les chats sont gris» du St-Gallois Lasse Linder a reçu le prix du cinéma européen dans la catégorie court-métrage. Cinq films étaient nominés dans cette catégorie.

Le jeune homme de 26 ans a reçu son prix jeudi lors d’une cérémonie en ligne, a indiqué l’agence Filmbüro Zentralschweiz dans la soirée.

Le court-métrage documentaire «Tous les chats sont gris» suit Christian, qui se fait appeler «Katzenmann» (l’homme aux chats) et vit avec deux chats. Il se concentre sur le besoin de proximité et de sécurité des hommes et des animaux.

Le court-métrage a déjà été invité dans plus d’une centaine de festivals et a remporté plusieurs prix internationaux.

ATS/NXP