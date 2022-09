Plusieurs groupes européens ont obtenu des soutiens publics

Axpo n’est pas le seul groupe énergétique à avoir obtenu des garanties financières de l’Etat face à l’envolée des prix sur le marché européen. Mardi, la société finlandaise Fortum a indiqué avoir obtenu une ligne de prêts séparée de 2,35 milliards d’euros, après des décisions similaires en Suède, Autriche ou Allemagne.

L’annonce de Fortum intervient après la décision dimanche du gouvernement finlandais de mettre en place un plan de soutien de 10 milliards d’euros au secteur énergétique national. En vertu de l’accord, Fortum pourra emprunter de l’argent à l’Etat, son actionnaire majoritaire (50,7%), pour faire face aux vives tensions sur le marché de l’électricité.

Les crédits doivent permettre à Fortum de «s’assurer des ressources suffisantes en liquidités si les prix de l’électricité, et avec eux, les exigences de garanties collatérales continuent d’augmenter significativement sur le marché d’échange nordique du Nasdaq», indique Fortum dans un communiqué.

La première tranche, d’un minimum de 350 millions d’euros, devra est retirée au plus tard le 30 septembre 2022, selon l’accord, qui ne concerne pas le géant allemand de l’énergie Uniper, dont Fortum est le principal actionnaire.

La crise actuelle de l’énergie en Europe, «due à la décision de la Russie d’utiliser l’énergie comme une arme», «affecte sévèrement Fortum et les autres producteurs d’électricité nordiques», souligne son PDG Markus Rauramo.

Lundi soir, les exigences de garantie de Fortum pour être actif sur le Nasdaq s’élevaient à près de 3,5 milliards d’euros, après avoir culminé à 5 milliards le 26 août. «Fortum dispose d’un fonds de liquidité suffisant pour répondre aux besoins de garantie», a assuré le groupe, ajoutant qu’il serait utilisé en «dernier recours».

Après plus de six mois de guerre en Ukraine et l’arrêt des livraisons de gaz russe qui en découle, les pays européens font face à une flambée des prix de l’énergie, laissant entrevoir une explosion du coût de la vie à l’hiver prochain et des problèmes financiers pour le secteur.

Samedi, la Suède avait annoncé qu’elle allait fournir des garanties financières aux entreprises énergétiques des pays nordiques et baltes, pour un montant de plusieurs «milliards de dollars», afin d’éviter une crise financière déclenchée par la pénurie d’énergie en Europe.

Le géant allemand de l’énergie Uniper, asphyxié par les coupures de gaz russe, a demandé lundi au gouvernement d’étendre de 4 milliards d’euros sa ligne de crédit actuelle auprès de la banque publique allemande de développement, après avoir consommé ses 9 milliards d’euros.

Celles-ci avaient été obtenues en juillet auprès de Berlin dans le cadre d’un plan de sauvetage d’Uniper, frappé de plein fouet par la réduction de 80% des livraisons russes ces derniers mois.

Le gouvernement autrichien avait lui annoncé fin août un prêt de deux milliards d’euros au principal fournisseur d’électricité du pays, Wien Energie, contraint de demander de l’aide en raison de la flambée des prix provoquée par la guerre en Ukraine.