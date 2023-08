Prix de la Fondation Edouard et Maurice Sandoz – Tom Tirabosco va pouvoir se réinventer Une coquette somme permettra au bédéaste genevois de mener à bien un projet original, entre écriture et approche graphique inédite. Explications. Philippe Muri

Une des illustrations de «L’engoulevent». Sur un texte résolument littéraire, Tom Tirabosco mélange différentes techniques de dessin. DR

Des prix, Tom Tirabosco en a obtenu son content au cours d’une carrière entamée il y a un peu plus d’un quart de siècle. Le Töpffer notamment, deux fois, pour «L’émissaire» (1997), son premier album, et pour «Kongo» (2013), l’un de ses plus aboutis. Avec le Prix FEMS, décerné à la mi-juillet par la Fondation Edouard et Maurice Sandoz, l’auteur de bande dessinée genevois de 57 ans atteint la consécration.

«J’ai bossé comme un fou pour ce projet. Le travail d’écriture était assez nouveau pour moi et m’a fait beaucoup plus transpirer que le dessin.» Tom Tirabosco, récipiendaire du Prix FEMS

Cent mille francs! Plutôt coquet, le montant annuel de cette distinction décernée en mémoire de deux frères, artistes et mécènes, va permettre à Tirabosco de se réinventer en réalisant un projet inédit sous forme de récit fantastique illustré. Encore en cours d’écriture, la longue nouvelle et les images envoûtantes qui l’accompagnent ont séduit le jury du Prix FEMS, dont l’édition 2023 était consacrée à la littérature fantasmagorique.

Étrange oiseau nocturne au chant disgracieux, l’engoulevent sert d’émissaire entre le monde des morts et celui des vivants. DR

Sur la base de 25 envois anonymes, cinq candidats ont été sélectionnés. Au terme d’un grand oral, Tom Tirabosco a touché le Saint Graal. «C’est une belle aventure, inespérée. Je pense que cela n’arrive qu’une seule fois dans un parcours artistique», commente l’intéressé depuis son atelier de Plainpalais où il peaufine sa prochaine BD, une histoire d’animaux dotés du don de la parole, à paraître au premier semestre 2024.

Un défi en solo

«J’ai bossé comme un fou pour ce projet. C’est la première fois que je m’attelle à un texte conçu dans une perspective résolument littéraire, loin de la bande dessinée. Le travail d’écriture était assez nouveau pour moi et m’a fait beaucoup plus transpirer que le dessin.»

Déjà illustrateur de plusieurs ouvrages jeunesse en compagnie des écrivains Alexis Jenni («La graine et le fruit») et Fabrice Hadjadj (la trilogie fantastique «L’attrape-malheur»), Tirabosco a envisagé primitivement de se présenter en binôme avec un homme de lettres. «Mais j’ai finalement eu envie de relever le défi de l’aventure en solo.»

«Comme mes élèves de l’ESBDI au même moment, j’ai eu l’impression de passer moi aussi mon diplôme.» Tom Tirabosco, récipiendaire du Prix FEMS

Intitulé «L’engoulevent», le récit imaginé par Tirabosco explore la figure du sublime, exploitée entre autres dans les tableaux et dessins de Caspar David Friedrich, Arnold Böcklin ou Léon Spilliaert. Des artistes qui inspirent depuis toujours l’homme qui enseigne par ailleurs à l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI).

L’ombre d’Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant ou de H.P. Lovecraft plane également sur un conte crépusculaire. «C’est du fantastique pur jus, une histoire de fantômes pour adultes. J’ai écrit pour l’instant une douzaine de pages A4, assez denses. De nombreuses illustrations indépendantes du texte s’y intercaleront, présentées sous forme de pleines pages ou de doubles pages entières. L’idée étant de réaliser un beau livre illustré.»

Du fantastique pur jus. Avec «L’engoulevent», Tom Tirabosco a écrit et mis en images une histoire de fantômes pour adultes. DR

Situé dans le Haut-Jura, «L’engoulevent» prend pour toile de fond la mort d’un jeune garçon de douze ans, Bastien. Sa disparition provoque l’effondrement du couple formé par ses parents, Anton et Eugénie. En quelques phrases, Tirabosco synthétise la suite de son pitch: «Le personnage principal est le père de famille, luthier. Plutôt misanthrope, il vit dans une vieille ferme qu’il a retapée. Après le décès de son fils en forêt, il va s’extraire du monde, avec l’intime conviction qu’un jour il retrouvera son enfant. À table, il continue d’ailleurs de mettre une assiette et des couverts pour ce dernier…»

Un soir, Anton décide de suivre l’appel d’un étrange oiseau nocturne dont il ignore le nom: l’engoulevent. Le volatile au chant disgracieux va servir d’émissaire entre le monde des morts et celui des vivants… Légendaire, l’énigmatique piaf apparaît dans le célèbre tableau de Jérôme Bosch, «Le jardin des délices».

Puissance émotionnelle

Avec ce projet, Tirabosco met en scène un personnage principal qui lui ressemble. «Anton reste très attentif aux manifestations de la nature autour de lui. Il mène aussi toute une réflexion sur notre époque. Je me suis amusé à lui faire dire qu’il ne comprend plus ses contemporains qui parlent tout seul dans la rue avec des petits écouteurs blancs dans les oreilles…»

Graphiquement, les illustrations de «L’engoulevent» doivent contribuer à augmenter la puissance émotionnelle d’un récit de deuil, hanté par le fantôme d’un disparu. Dans ce sens, Tirabosco a souhaité pousser l’expérimentation formelle, mélangeant différentes techniques de dessin à travers une approche renouvelée. «J’utilise le monotype, mais pas comme je le travaille en général dans mes BD. De la couleur à l’aquarelle vient s’ajouter sur ces images, par ailleurs retravaillées à l’ordinateur.»

Tom Tirabosco en septembre 2020 lors de la 11 e édition du festival «Le Livre sur les Quais», à Morges. Le dessinateur genevois aime varier les approches graphiques. FLORIAN CELLA

Original et inédit, le résultat a bluffé l’aréopage du Prix FEMS. Devant le jury, le Genevois a cependant dû argumenter, parler du rapport entre texte et image, donner ses références. «Comme mes élèves de l’ESBDI au même moment, j’ai eu l’impression de passer moi aussi mon diplôme.» L’auteur de «L’engoulevent» a désormais un an pour mener à bien son projet, et pour trouver un éditeur. Quelque chose nous dit que ce second point ne devrait pas poser de problèmes majeurs…

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.