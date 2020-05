Internet – Privés de scène, des humoristes répondent à vos commandes de vidéos sur mesure! Une toute nouvelle plateforme, Dedikast, met en lien personnalités, public et associations caritatives par le truchement de capsules personnalisées. Katya Berger

Bruno Peki, parmi d’autres, s’adresse par vidéo à son commanditaire où qu’il soit, quoi qu’il fasse. DR

Décidément, les humoristes ont du ressort. Que la réactivité dont ils font preuve soit à mettre sur le compte de leur sens de la repartie, de leur esprit d’entreprise, ou de leur expérience des nouvelles technologies, force est de constater qu’ils ne se sont pas laissés abattre par la crise. À Genève, si le Caustic Comedy Club a su rebondir via tablettes et chaîne YouTube (lire notre édition du 22 mai), le Festival du rire, dont la 7e édition aurait dû se tenir en avril, a su rallier une toute nouvelle plateforme en ligne, apte à lui fournir visibilité, entraînement – et quelques pépettes en prime. «Parce que demander un autographe, c’est très 2019… Commandez à l’humoriste de votre choix une vidéo rien que pour vous (et un peu pour nous)», lit-on sur la page web du Festival.

Le concept du site Dedikast, mis au point par trois entrepreneurs actifs entre Genève, Vaud et Paris? Le client passe commande d’une vidéo sur mesure à l’une des quarante personnalités enrôlées dans l’opération, laquelle s’en acquittera dans les trois jours. L’occasion pourra être un anniversaire, un mariage, une nouvelle à annoncer, un conseil à recevoir, un encouragement à donner, une surprise à faire – que sais-je. Le prix de la capsule – d’une durée de 1 à 3 minutes en moyenne, réalisée sans montage à l’aide d’un smartphone – s’élèvera, selon la demande et la notoriété du prestataire, de 20 à 80 euros. Cette somme est, à ce jour, intégralement reversée à l’association soutenue par la personnalité approchée – à savoir au Festival du rire dans le cas d’une écurie représentée ici par Tony Romaniello, Estelle Zweifel, Julien Sonjon, Paul Mirabel, Blaise Bersinger, Bruno Peki, Sarkis Ohanessian, Christian Baumann et Karim Slama. Les autres animateurs – où se profilent des people tels que Patrick Poivre d’Arvor ou Marie Fugain, mais aussi des chefs étoilés, journalistes, comédiens, sportifs, conférenciers et autres communicateurs – destinent quant à eux leurs gains à l’organisme qu’ils ou elles parrainent.

«Avec le confinement, on s’est soudain retrouvé le bec dans l’eau», rapporte le Genevois Michel Regueiro, qui travaille dans le domaine de la transformation digitale. Avec ses acolytes Nicolas Teil («dealer de personnalités») et Laurent Haug («conférencier multicasquette»), il a aussitôt cherché à mettre à profit les compétences et les réseaux du trio: Nicolas rabattrait les célébrités, Laurent suivrait les commandes, et Michel assurerait la logistique. Le 8 avril, Dedikast était lancé. En France d’abord, jusqu’à ce que le succès gagne la Suisse. «Nous savions le Festival du rire en difficulté, nous leur avons proposé de joindre l’aventure, ce qu’ils ont fait dès le 14 mai». Jusqu’ici, le service comptabilise environ 300 commandes. «Au début, il s’agissait surtout de clins d’œil, mais peu à peu, ce sont de véritables microperformances qui ont commencé à circuler», poursuit Michel Regueiro. La phase de déconfinement abordée, les initiateurs suivent aujourd’hui différentes «pistes de réflexion en vue de trouver le bon modèle» en cas de pérennisation: la récolte de fonds de soutien devra alors céder le pas au financement de la structure elle-même.