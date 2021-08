Ouragan Ida – Privée d’électricité, la Louisiane est coupée du monde La tornade a déjà tué au moins une personne, détruit des toits et déraciné des arbres. Pire encore, elle a fait sombrer plus d’un million de foyers dimanche soir.

Plus d’un million de foyers sont privés d’électricité en Louisiane. KEYSTONE/EPA/DAN ANDERSON Le passage d’Ida a fait s’effondrer un bâtiment historique sur Rampart Street, dans le centre de la Nouvelle-Orléans. KEYSTONE/AP/MAX BECHERER Avant même l’arrivée de l’ouragan, des averses et rafales de vent balayaient les rues désertées de La Nouvelle-Orléans. KEYSTONE/AP/Eric Gay 1 / 4

La Louisiane, largement privée d’électricité, se préparait lundi à découvrir l’étendue des dégâts provoqués par le passage de l’ouragan Ida, qui a fait au moins un mort près de La Nouvelle-Orléans et inondé de vastes régions côtières.

Déracinant les arbres, détruisant des toits ou certains bâtiments, l’ouragan a par sa violence plongé dans le noir plus d’un million de foyers dimanche soir, dont la grande ville de La Nouvelle-Orléans, selon le site spécialisé PowerOutage.US.

Une personne a été tuée par la chute d’un arbre à Prairieville, près de La Nouvelle-Orléans.

Classé en catégorie 4 avec des vents de 240 km/h lorsqu’il a commencé dimanche peu avant midi (17h GMT) à directement frapper les côtes de cet État du Sud des États-Unis, l’ouragan s’est progressivement affaibli dans la nuit et a été classé lundi matin tempête tropicale par les services météorologiques américains.

À 4h locales lundi (9h GMT), la tempête continuait à s’affaiblir, avec des vents à 97 km/h, au fur et à mesure de son avancée dans les terres, ont indiqué les services météo. Elle devrait désormais se diriger vers le nord puis l’est.

Les risques d’inondations se poursuivaient lundi, et des pluies torrentielles continuaient de s’abattre dans le sillage de la tempête, notamment dans les États du Mississippi et de l’Alabama.

«Nous n’avons plus d’électricité maintenant dans toute la ville! C’est le moment de rester en sécurité à l’intérieur. Ce n’est pas le moment de sortir!!» a tweeté la maire de La Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell.

Inondations

Des habitants de LaPlace, près de La Nouvelle-Orléans, ont appelé à l’aide sur les réseaux sociaux en se disant piégés par l’eau qui montait et dans la commune de Jean Lafitte, l’eau a submergé les digues, a indiqué le maire Tim Kerner à WGNO, une filiale de la télévision ABC.

«Nous avons entre 75 à 200 personnes bloquées à Barataria», a-t-il dit. «Les vents sont encore trop forts, nous ne pouvons mettre à l’eau des bateaux pour les récupérer».

À Lower Lafitte, certains se sont mis à l’abri dans leur grenier, selon Cynthia Lee Sheng, présidente de Jefferson Parish qui couvre une partie de la zone urbaine de La Nouvelle-Orléans.

La compagnie Entergy, qui distribue le courant dans le sud-est de la Louisiane, a indiqué fournir une alimentation électrique de secours aux services municipaux chargés des stations de pompage aidant à contrôler les inondations.

Le service météorologique américain (National Weather Service) avait mis en garde contre le «risque mortel» créé par l’ouragan et exhorté les habitants des zones affectées à «prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens».

Le président Joe Biden avait décrit Ida comme «un cyclone potentiellement mortel» et déclaré la Louisiane en état de catastrophe majeure, lui permettant d’accéder à l’aide fédérale. Dimanche, il s’est rendu au siège de l’agence américaine de gestion de crise (FEMA), priant la population de prendre la menace au sérieux.

«Ne sortez pas»

Ida «sera l’un des ouragans les plus puissants à frapper la Louisiane depuis au moins les années 1850», avait prévenu le gouverneur de l’Etat, John Bel Edwards.

«Il n’y a aucun doute que les prochains jours et semaines seront extrêmement difficiles», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Sur CNN, le gouverneur avait estimé que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 devait «tenir». Selon lui, des centaines de milliers d’habitants ont évacué leur domicile.

Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, reste douloureux en Louisiane. Plus de 1800 personnes avaient péri et les dégâts s’étaient comptés en milliards de dollars.

La Maison Blanche a annoncé dimanche que les agences fédérales avaient déployé plus de 2000 spécialistes en intervention d’urgence, y compris des équipes de recherches, ainsi que des réserves d’eau, de nourriture et des générateurs électriques.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières.

Et l’ouragan frappe une région dont le système hospitalier a été mis à genoux par le variant Delta très contagieux, qui a durement touché la Louisiane, avec près de 2700 patients hospitalisés et autant de morts quotidiennes qu’au pic de la pandémie.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.