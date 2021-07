Médias sociaux – Privé de Twitter, Donald Trump se réfugie sur GETTR L’ancien président américain s’est inscrit sur la nouvelle plateforme créée par son ancien conseiller et piratée dès son lancement dimanche. Jean-Cosme Delaloye New York

Page du compte de Donald Trump sur GETTR. DR

Donald Trump a finalement obtenu le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, le média social qu’il réclamait depuis des mois pour compenser son expulsion de Twitter. L’ancien président des États-Unis va pouvoir s’épancher sur GETTR, une nouvelle plateforme créée sur mesure pour lui par Jason Miller, son ancien conseiller lors des campagnes présidentielles de 2016 et 2020. GETTR ressemble d’ailleurs fortement à Twitter, à l’exception de quelques ajustements qui ne seront pas pour déplaire à Donald Trump: les messages sont plus longs et ils sont certifiés sans censure.