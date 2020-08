Electro pour déconfinés – Privé de festivals, TicTacTec rassasie les fêtards sur internet Le trio vaudois de DJ masqués a profité du confinement pour concocter «#outofhouse», un premier EP disponible sur les plateformes. Alexandre Caporal

C’est dans le cadre champêtre d’une clairière privée, dans les hauts de Villeneuve, que TicTacTec a choisi de dévoiler ses morceaux. François Melillo

Les montagnes, un alpage, la vue sur le lac et… une vache. À l’écoute de l’electro-house de TicTacTec, on imaginait plus volontiers la moiteur confinée d’un club pour terrain de jeu. Pourtant, c’est dans le cadre champêtre d’une clairière des hauts de Villeneuve que TicTacTec a choisi de dévoiler les morceaux de son premier EP, «#outofhouse». Les fêtards, eux, n’étaient pas conviés sur place mais devant leur écran, le 23 juillet, pour un live mêlant prises de vues d’un drone surplombant le Léman et gros plans sur les DJ aux platines, masqués comme des catcheurs mexicains.