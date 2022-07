Choc en vue à Wimbledon – Prisonnier de son personnage, Kyrgios veut s’en libérer À Church Road, le trublion australien reste fidèle à lui-même sur la forme mais délivre des messages de fond. Le début de la maturité? Jérémy Santallo Londres

Nick Kyrgios se plaignant ici d’une décision arbitrale lors de son premier tour à Wimbledon. KEYSTONE

Cheveux bruns ondulés de la même couleur que son pantalon et chemisier blanc légèrement entrouvert, Costeen Hatzi est là, à un siège de nous. Stupéfaction. La grande salle d’interview du centre dévolu aux médias à Wimbledon ne serait donc pas seulement la propriété des athlètes et des journalistes. On imagine pourtant mal Mirka Federer et Jelena Djokovic perchées tout en haut de la pièce à écouter leurs légendaires époux. Mais que ce soit avec Nick Kyrgios ou son entourage, il semblerait que l’on ne soit jamais à l’abri d’un coup d’éclat.