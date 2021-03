Bolivie – L’ex-présidente Añez en détention préventive pour quatre mois L’ex-présidente par intérim de Bolivie Jeanine Añez, arrêtée et accusée de coup d’État contre son prédécesseur Evo Morales, a annoncé que la justice avait ordonné qu’elle soit placée en détention préventive pour quatre mois.

L’ex-présidente Jeannine Añez parle à ses avocats depuis sa cellule après son arrestation le 13 mars. AFP

«On m’envoie quatre mois en détention dans l’attente d’un procès pour un +coup d’État+ qui n’a jamais eu lieu», a écrit Jeannine Añez sur Twitter dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir entendu la décision de la juge Regina Santa Cruz à l’issue d’une audience virtuelle.

Jeanine Añez a annoncé la décision de la juge depuis le bâtiment de la police à La Paz où elle est détenue depuis samedi en même temps que deux anciens membres de son gouvernement, les ex-ministres de l’Énergie, Rodrigo Guzman, et de la Justice, Alvaro Coimbra, également arrêtés. Le parquet de Bolivie avait initialement requis six mois de détention préventive pour Jeanine Añez et pour les deux anciens ministres.

La juge Santa Cruz a ordonné que l’ancienne présidente par intérim soit transférée dans une prison pour femmes de La Paz et qu’Alvaro Coimbra le soit dans une prison pour hommes. Rodrigo Guzman a été placé en liberté conditionnelle. Lors de l’audience virtuelle, qui a duré plusieurs heures, la juge Santa Cruz a entendu le parquet et les avocats de Jeanine Añez et des deux anciens ministres.

«Foi et espérance»

«D’ici, j’appelle la Bolivie à avoir foi et espérance», a tweeté Jeanine Añez. «Un jour, tous ensemble, nous construirons une Bolivie meilleure».

Jeanine Añez, 53 ans, avocate, femme politique et ancienne présentatrice de télévision, est devenue présidente par intérim en novembre 2019 après la démission du président socialiste Evo Morales, alors qu’elle était deuxième vice-présidente du Sénat.

Lors d’un bref contact avec la presse dimanche, avant l’annonce de son placement en détention préventive, elle a déclaré qu’avec les mesures prises contre elle et contre ses anciens collaborateurs, «on fait reculer notre État de droit».

L’arrestation de l’ancienne présidente est intervenue samedi dans des conditions spectaculaires: elle a été appréhendée à Trinidad, à 600 kilomètres au nord-est de La Paz, alors qu’elle se cachait dans une malle dans la maison d’un proche. Ses anciens ministres de l’Énergie et de la Justice ont eux aussi été arrêtés à Trinidad avant d’être transférés à La Paz.

Dès son arrivée samedi à l’aéroport d’El Alto à La Paz, en présence du ministre de l’Intérieur et de policiers, Jeanine Añez a qualifié son arrestation d'«illégale».

«Sédition» et «terrorisme»

L’enquête du parquet, ouverte pour «sédition», «terrorisme» et «conspiration», fait suite à une plainte déposée en décembre par Lidia Patty, ancienne députée du Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti d’Evo Morales et de l’actuel président bolivien Luis Arce. Lidia Patty accuse Jeanine Añez et d’anciens ministres, responsables militaires et policiers d’avoir accompli un «coup d’État» contre Evo Morales en novembre 2019.

Le mandat d’arrêt concerne trois autres anciens ministres, en plus des deux qui ont déjà été appréhendés: Yerko Nuñez (Présidence), Arturo Murillo (Intérieur) et Luis Fernando Lopez (Défense). Les deux derniers ont quitté la Bolivie en novembre. Il vise également les anciens commandants militaires William Kaliman et Sergio Orellana et l’ex-chef de la police Yuri Calderon.

Evo Morales, président de 2006 à 2019, a qualifié de «dictature» le pouvoir intérimaire de Jeanine Añez, sous lequel il a lui-même été visé par une enquête pour «sédition» et «terrorisme». Il a réclamé que les responsables du «coup d’État» de novembre 2019 soient «sanctionnés».

À l’issue de l’élection présidentielle d’octobre 2019, lors de laquelle il briguait un quatrième mandat, Evo Morales a été proclamé vainqueur, mais l’opposition de droite et du centre a déclaré que le scrutin avait été faussé par la fraude.

Des manifestations de l’opposition ont suivi, au cours desquelles au moins 35 personnes ont été tuées. Lâché par la police et par l’armée, Evo Morales a démissionné et s’est exilé au Mexique puis en Argentine. Jeanine Añez a alors prêté serment comme présidente par intérim le 12 novembre 2019. Le MAS a aussitôt dénoncé un «coup d’État».

Après la victoire de son dauphin Luis Arce à l’élection présidentielle d’octobre 2020, Evo Morales est rentré en Bolivie.

La mise en cause de l’ex-présidente et de ses collaborateurs suscite depuis samedi de nombreuses réactions en Bolivie et à l’étranger. L’influente conférence épiscopale de Bolivie a réclamé «la mise en liberté immédiate des personnes arrêtées». L’ancien président bolivien Carlos Mesa (2003-2005) a lancé un appel aux organisations internationales en les alertant sur la situation en Bolivie.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé au respect «de procédures équitables et d’une transparence totale». «Les accusations pour les événements de 2019 doivent être résolues dans le cadre d’une justice transparente et sans pression politique, dans le respect de l’indépendance des pouvoirs», a déclaré le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell.

AFP