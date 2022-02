Trio condamné – Prison ferme pour les braqueurs de la rue de Carouge Les malfrats avaient violemment rossé le gérant d’un bureau de change avant de prendre la fuite, bredouilles. Xavier Lafargue

Le verdict est tombé. Presque trois ans après les faits survenus à Genève, trois Lyonnais – deux frères et une femme – viennent d’être condamnés par la Cour d’assises du Rhône, à Lyon. Ils écopent respectivement de 9 ans et 6 ans de prison ferme, et enfin 3 ans avec un sursis de 18 mois pour celle que l’on a appelé «la femme à la valise rouge», rapportait mardi le journal «Le Progrès». Quand bien même ils sont rentrés bredouilles de leur courte virée au bout du lac.

Abo Une violente tentative de braquage à Genève resurgit du côté de Lyon C’est à la rue de Carouge, dans le quartier de Plainpalais, que les trois complices se sont rendus le matin du 11 mars 2019. Leur cible: un bureau de change qui s’apprête à ouvrir ses portes. À peine entrés, les braqueurs n’y vont pas de main morte! Armés et le visage dissimulé, les deux hommes menacent le gérant, le jettent au sol puis le frappent à coups de crosse sur le crâne, afin de le contraindre à passer dans une zone réservée aux employés.

Sans un kopeck

Les images de vidéosurveillance font froid dans le dos, elles prouvent la violence des agresseurs (notre édition du 15 avril 2019). La femme, encapuchonnée et flanquée de sa valise-cabine rouge, se trouve, elle aussi, à l’intérieur des locaux.

Pourtant, les malfrats vont tomber sur un os. Car le gérant se met à pianoter sur un boîtier d’accès sécurisé. Croyant qu’il actionne un système d’alarme, le trio prend la fuite, sans un kopeck! La police française arrêtera les trois complices un mois plus tard, à Lyon pour le cadet des frères, considéré comme le «meneur», et dans la banlieue lyonnaise pour les deux autres.

«Il s’est vu mourir»

Au Tribunal, le plus jeune a expliqué qu’ils n’étaient pas venus à Genève pour un braquage, mais juste pour rosser le gérant qui avait contracté une dette de jeu. Une version «expédition punitive» qui n’a visiblement pas convaincu la Cour et les jurés.

«Mon client est encore profondément marqué: cloîtré chez lui dans son appartement hypersécurisé, en état constant de vigilance, il fait des cauchemars. Dans la rue, il a peur. Il ne sera plus jamais le même!» Me Robert Assaël, avocat genevois du gérant

«Ce jour-là, mon client s’est vu mourir, indique à l’issue du procès Me Robert Assaël, avocat genevois du gérant. Aujourd’hui, trois ans après cette bestiale agression, il est encore profondément marqué: cloîtré chez lui dans son appartement hypersécurisé, en état constant de vigilance, il fait des cauchemars. Dans la rue, il a peur. Il ne sera plus jamais le même! Mais il est satisfait que les mensonges constants des accusés aient été balayés par la Cour d’assises. Ce jugement représente une brique essentielle de sa reconstruction.»

Les deux hommes ont finalement été reconnus coupables de tentative de braquage et participation à une association de malfaiteurs en récidive. L’association de malfaiteurs n’a pas été retenue contre la femme.

Duo condamné à Genève

Dans cette affaire, deux autres personnes avaient été épinglées à Genève, très rapidement après les faits (notre édition du 10 mars 2020). Un Suisse, moniteur de sport, et une Française, gérante d’un bar à champagne de la place. L’homme pour avoir conduit le trio sur place en voiture, une Porsche que lui avait prêtée la femme.

Ce duo a été jugé et condamné en 2020 déjà par le Tribunal correctionnel genevois. Lui à 3 ans de prison dont 9 mois ferme, notamment pour tentative de brigandage, elle à 6 mois de prison avec sursis, entre autres pour entrave à l’action pénale. Elle avait en effet amené la voiture dans un car-wash peu après les faits.

