Tribunal criminel de Lausanne – Prison et expulsion requises contre les suspects d’un braquage Deux Serbes soupçonnés du hold-up dans une bijouterie lausannoise sont décrits comme «extrêmement dangereux» par la procureure. Les avocats sont totalement opposés. Philippe Maspoli

Le braquage de la bijouterie de luxe Bucherer, le 23 juillet 2019 à la rue de Bourg, fait l’objet d’interprétations divergentes. CHRISTIAN BRUN

Le réquisitoire et les plaidoiries ont livré des visions contrastées, jeudi, de deux Serbes déférés au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Accusés d’avoir participé au braquage de la Bijouterie Bucherer, le 23 juillet 2019 à la rue de Bourg, ils répondent notamment de brigandage qualifié et sont soupçonnés d’appartenir au réseau criminel balkanique des Pink Panthers. Deux hommes sont toujours en cavale, dont la «tête pensante», qui a dirigé une arme de poing vers une vendeuse. En deux minutes, un butin de 400’000 francs en montres et bijoux avait disparu.