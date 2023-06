États-Unis – Prison à vie pour l’auteur d’une tuerie dans une boîte gay au Colorado Âgé de 23 ans, Anderson A. avait ouvert le feu dans le «Club Q», à Colorado Springs, faisant cinq morts et 18 blessés le 19 novembre 2022.

Des bouquets de fleurs, près de la boîte de nuit à Colorado Springs, le 20 novembre 2022. AFP

L’auteur d’une tuerie dans une boîte de nuit LGBT+ dans l’ouest des Etats-Unis a été condamné lundi à la prison à perpétuité après avoir plaidé coupable lors d’une audience poignante.

Armé d’un pistolet et d’un fusil d’assaut, Anderson A. avait ouvert le feu le 19 novembre 2022 dans le «Club Q», à Colorado Springs, faisant cinq morts et 18 blessés, juste après un spectacle de drag-queens. Ce jeune de 23 ans, qui selon ses avocats s’identifie comme non binaire, avait été maîtrisé par deux clients qui l’avaient plaqué au sol et désarmé.

305 chefs d’inculpation

La justice avait retenu 305 chefs d’inculpation à son encontre, dont ceux d’assassinats et de tentatives d’assassinats. Anderson A., barbu et corpulent, a comparu lundi devant un juge de Colorado Springs pour plaider coupable, ce qui lui évite un procès.

Des proches de ses victimes ont ensuite témoigné de leur douleur. «Je ne vous pardonnerai jamais votre crime odieux», lui a notamment lancé Sabrina Aston, dont le fils Daniel est mort dans la discothèque Q. À l’issue de cette audience, le juge Michael McHenry a prononcé une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de remise en liberté conditionnelle.

Débat sur le mobile

«Comme tant d’autres gens dans notre culture, vous avez cherché la puissance derrière la gâchette d’une arme à feu», lui a lancé le magistrat, selon des propos rapportés par la chaîne ABC. La peine prononcée montre «qu’un tel acte ne peut pas être toléré et que la communauté LGBTQ+ fait autant partie de la famille humaine que vous», a-t-il ajouté.

Depuis le drame, des détails ont émergé sur la vie chaotique du tueur, dont les parents étaient toxicomanes et qui a connu une enfance marquée par l’instabilité. Mais son mobile fait débat: l’accusation a évoqué de l’homophobie, ce que conteste la défense.

Le bain de sang avait ravivé les craintes de la communauté LGBT+ américaine six ans après la pire tuerie de son histoire: le 12 juin 2016, un Américain d’origine afghane avait tué 49 personnes dans une boîte gay d’Orlando, en Floride. Il avait aussi illustré une nouvelle fois le danger des armes à feu aux États-Unis, où il y a plus d’armes que d’habitants. Plus de 20’000 personnes en sont mortes, y compris en se suicidant, depuis le début de 2023, selon le site spécialisé Gun Violence Archive.

AFP

