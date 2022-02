Descente de Crans-Montana – Le jour de grâce est arrivé pour Priska Nufer L’Obwaldienne de 30 ans a remporté la descente de Crans-Montana à la surprise générale, dimanche. Corinne Suter perdu du terrain sur Sofia Goggia.

Terre bénie du ski alpin helvétique, Crans-Montana a accouché d’une sacrée sensation dimanche. Priska Nufer, que personne n’attendait à pareille fête, a sorti la course de sa vie pour remporter la descente et célébrer ainsi son premier succès en Coupe du monde. L’Obwaldienne de 30 ans, qui n’était jamais montée sur un podium à ce niveau, a connu son jour de grâce.

Priska Nufer a devancé la Tchèque Ester Ledecka (à 0’’11) et la reine de la spécialité Sofia Goggia (à 0’’23). Corinne Suter a fini au pied du podium, à 0’’27 de sa compatriote. Cette performance plus qu’honorable de la championne olympique schwytzoise ne constitue pas pour autant une bonne affaire. A la lutte avec Goggia pour la victoire finale au classement de la Coupe du monde de descente, Suter a concédé un bout de chemin. Avant la dernière course, elle compte 75 points de retard sur l’Italienne.

«Dur de trouver les mots»

Mais cette relative déception ne doit surtout pas faire oublier le grand bonheur de la lauréate du jour. «C’est dur de trouver les mots. C’est incroyable, tellement beau…, balbutiait Priska Nufer au micro de la RTS, alors que son succès n’était pas encore entériné. C’était si dur, hier, et voilà que je me retrouve là… Je ne trouve pas les mots, je suis simplement reconnaissante de vivre cela devant ce public, ma famille et mon compagnon.»

Le bilan suisse a encore été optimisé par les jolies courses de Michelle Gisin et Joana Haehlen, respectivement 8e et 9e, ainsi que par le 14e rang de Jasmine Flury. Fatiguée, Lara Gut-Behrami n’a en revanche pas réussi à donner sa pleine mesure dans la station valaisanne - la Tessinoise a terminé 18e à 1’’28 de Priska Nufer. Comme quoi, à Crans-Montana, une sensation peut toujours en cacher une autre.

