Depuis qu’il a repris la direction artistique du Septembre musical, Mischa Damev consacre sa programmation à un pays hôte et c’est la France qui sera honorée en 2023. Mais attention! En raison des travaux de rénovation de l’Auditorium Stravinski de Montreux, la manifestation se déroulera du 30 mai au 3 juin.

Mischa Damev a vécu tant de vies qu’il peut en faire profiter son public, quel que soit le pays qu’il convoque. Le musicien né en Bulgarie aime rappeler que la France a toujours été un phare pour lui. Sa grand-mère d’origine genevoise lui racontait le Paris de la Belle-Époque que sa propre mère avait connu. Et Paris a été sa première destination d’adulte, quand le jeune pianiste obtient le privilège d’étudier chez Alexis Weissenberg.

C’est d’ailleurs chez son compatriote à Paris qu’il croise une fois Serge Gainsbourg, dont il ignorait l’existence, jouant du Chopin sur le piano de son maître. «À l’époque, je ne connaissais rien d’autre que la musique classique et je l’avais trouvé piètre pianiste, s’amuse Misha Damev. Weissenberg m’a dit quel immense chansonnier il était.»

Il était une fois Gainsbourg

C’est ainsi que le Septembre musical 2023 s’ouvrira le 30 mai par «Birkin-Gainsbourg – le symphonique», grâce au projet maintes fois reporté de la Saison culturelle qui coproduit ce spectacle avec Jane Birkin. Ce pas de côté hors classique n’en est pas vraiment un quand on sait tout ce que Gainsbourg doit à la musique classique (et vice versa). Idem pour Richard Galliano qui vient le 4 juin créer «Sous le ciel de Paris» dans une ode à l’accordéon.

Le reste s’inscrit dans le grand répertoire qui caractérise la France entre 1830 («Symphonie fantastique» de Berlioz) et 1930 («Concerto en sol» de Ravel). Pour célébrer les incontournables Saint-Saëns, Massenet, Lalo, Fauré et Debussy, Mischa Damev invite les meilleurs orchestres français et la crème très prévisible des solistes hexagonaux: les frères Capuçon, Bertrand Chamayou, Pierre-Laurent Aimard, Sol Gabetta. «Si on ne fait qu’une fois la France, se justifie le directeur, autant prendre les meilleurs.»

