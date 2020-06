Ouest lausannois – Prilly paie cher les déboires de sa piscine Le manque à gagner dû à l’ouverture tardive et le coût d’un litige avec l’ancien exploitant du restaurant se chiffrent en centaines de milliers de francs pour la Ville. Chloé Banerjee-Din

Les bassins de la piscine rouvriront le 20 juin, tandis que le restaurant L’Almara a déjà repris du service. Florian Cella

Coronavirus oblige, la piscine de Prilly attendra le 20 juin pour ouvrir ses portes, avec l’incertitude de devoir peut-être limiter le nombre de nageurs, voire de raboter le temps de baignade et le prix de l’entrée. Et si son restaurant a déjà repris du service, à l’enseigne de L’Almara, le site aborde la saison en pansant plusieurs plaies qui s’avèrent coûteuses pour la Commune. On le découvre dans deux préavis soumis au Conseil communal pour sa séance du 29 juin.