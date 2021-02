Assemblée du PS suisse – Prévoyance vieillesse et votations au menu Les délégués du PS Suisse, réunis samedi en assemblée en ligne, discuteront de la réforme de la prévoyance vieillesse. Ils adopteront également les mots d’ordre pour les votations du 7 mars et du 13 juin.

Les délégués PS, réunis samedi en assemblée, discuteront prévoyance vieillesse. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Cette année s’annonce décisive pour l’avenir des retraites. Le Parlement doit en effet débattre du projet de réforme AVS21 qui vise à stabiliser le niveau des rentes ainsi que le financement de l’AVS ainsi que de la prévoyance professionnelle (LPP21) aux prises avec plusieurs projets sur la table.

Dans son papier de position, le PS plaide pour une vieillesse digne et autonome. Cela suppose de bonnes rentes, l’accès aux soins et des prestations médicales de bonne qualité à un prix abordable. Les seniors, même très âgés, doivent pouvoir participer à la société et avoir leur mot à dire.

La politique en matière de prévoyance vieillesse doit reposer sur des objectifs d’équité sociale et non sur une lutte entre générations, jeunes contre aînés, selon le PS. La sécurité économique, l’accès aux prestations de santé, l’autodétermination et la pleine participation à la société: toutes ces questions sont au cœur du débat politique.

Les délégués adopteront également les mots d’ordre pour les trois votations fédérales du 7 mars, à savoir l’accord de libre-échange avec l’Indonésie et la loi sur l’identité électronique (e-ID), deux objets attaqués en référendum, ainsi que l’initiative populaire pour l’interdiction de se dissimuler le visage.

Ils se prononceront aussi sur trois objets au menu des votations du 13 juin: la révision de la loi sur le CO2 et les deux initiatives sur les pesticides, soit celle «Pour une eau potable propre et une alimentation saine» et celle «contre les pesticides de synthèse».

ATS