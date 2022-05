Recherche scientifique – Prévenir la maladie de Parkinson grâce à un gène? Une équipe de recherche de l’Université de Genève a identifié un gène impliqué dans la protection des neurones contre la maladie de Parkinson. Une découverte qui pourrait mener au développement d’un traitement. Clément Etter

Parkinson est la maladie neurodégénérative la plus fréquente après l’alzheimer. Quelque 15’000 personnes en sont atteintes en Suisse. GETTY IMAGES

On a beau connaître la maladie de Parkinson depuis plus de 200 ans, ses causes exactes ne sont toujours pas identifiées et on ne peut en guérir. C’est la maladie neurodégénérative la plus fréquente après l’alzheimer: en Suisse, elle touche environ 15’000 personnes.