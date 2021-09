Un tour à la rame – Prêts à faire le Léman à bout de bras 160 kilomètres à bout de bras, c’est ce qui attend les participants au Tour du Léman à l’Aviron. 14 équipes sont prêtes à relever le défi samedi, si la météo le permet. Rebecca Garcia

Le départ du 49e Tour du Léman à l’aviron sera donné samedi à 8 h.

Les 14 équipes – 70 rameurs – qui participent au Tour du Léman ce samedi risquent de passer du temps sur le lac. La 49e édition de l’événement est organisée par la Société nautique de Genève. Le record de la boucle, 11 heures, 43 minutes et 30 secondes, tient depuis 2011. «Si on y arrive en 14 heures, on sera super contents!» s’exclame Philippe Schucany, un habitué de la course.

De la Suisse à la France

Les équipages partiront à 8 h pour un parcours de 160 kilomètres à avaler à la force des bras. Dans l’ordre, les rameurs vont longer le côté suisse en passant par Nyon, Lausanne, Vevey et Montreux. Le chemin du retour se fera le long des rives des communes françaises, dont Évian, Thonon et Yvoire jusqu’à l’arrivée à Genève aux alentours de 19 h 45 pour les meilleurs.