Violences sexuelles en France – Prêtres et laïcs auraient agressé 330’000 enfants depuis 1950 Un rapport officiel chiffre à des centaines de milliers les mineurs victimes d’une agression sexuelle dans l’Église. Quelles seront les réparations? Alain Rebetez, Paris

Le président de la commission Jean-Marc Sauvé s’adresse à la presse après la présentation des conclusions accablantes de son rapport. AFP

C’est un rapport qui fera date et dont les données marquent les esprits. Il y a trois ans, alors que les révélations sur les scandales pédophiles touchant l’Église catholique se multipliaient, la Conférence des évêques de France décidait la création d’une commission indépendante pour «faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables dans l’Église catholique depuis 1950». Mardi matin, après plus de deux ans et demi de travaux, le rapport de la commission était remis aux autorités de l’Église par son président, Jean-Marc Sauvé, 72 ans, catholique pratiquant et ancien vice-président du Conseil d’État. Le rapport est massif, 485 pages plus 2500 pages d’annexe, et ses conclusions sont accablantes.