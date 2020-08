Dans les musées genevois, on prête volontiers. Toutes les institutions, publiques ou privées, voient d’un bon œil les joyaux de leurs collections parader à l’extérieur. Quand l’on sait que chaque manipulation sur un objet d’art lui fait courir un risque – déchirure, cassure, vol ou salissure –, pourquoi l’exposer au danger?

Parce que prêter, c’est généreux. Les collectionneurs privés, habités par leur passion, adorent la partager. Prêter, c’est éthique: l’art digne d’une reconnaissance muséale n’appartient-il pas à tous? Lorsqu’on est une institution propriété des Genevois, il est juste de faire profiter un Bâlois ou un Amstellodamois de ses trésors. Prêter, c’est valorisant. Un Hodler du Musée d’art et d’histoire convoité par le Metropolitan Museum, c’est un peu de son éclat qui illumine le MAH. Et Genève. Quant aux particuliers, outre la satisfaction égotique d’exposer leurs pièces dans une institution reconnue, ils voient leur valeur augmenter considérablement.

Car prêter, c’est aussi pragmatique. À Genève, les musées publics n’ont presque pas de budget d’acquisition. Pour monter une exposition d’envergure, piocher dans les réserves ne suffit souvent pas. Il faut s’adresser aux collègues et emprunter. Donc partager en retour. Prêter peut même s’avérer très lucratif. Pourquoi voit-on hors de Russie si peu de chefs-d’œuvre russes? Parce que les musées, s’ouvrant après la perestroïka, ont croulé sous les sollicitations occidentales. Ils avaient besoin d’argent, ils ont donc fixé des prix pharaoniques pour leurs prêts. L’Europe ne procède pas ainsi. Tout au plus une institution en manque de fonds demandera-t-elle à l’emprunteur, en échange d’un objet, qu’il finance sa restauration. Aux États-Unis, on sale la facture des assurances, toujours à la charge de celui qui demande une pièce. Autant de pratiques, autant de raisons pour les prêts de continuer d’exister.