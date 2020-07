Tessin – Prêt Covid: un homme arrêté pour fraude Un Italien de 47 ans aurait obtenu deux prêts Covid-19 de plus de 600’000 francs au total, à partir de fausses informations.

L’homme est également accusé de blanchiment d’argent et d’opérations commerciales mensongères. (photo d’illustration) KEYSTONE

Un Italien de 47 ans domicilié au Tessin est soupçonné d’avoir obtenu deux prêts Covid-19, de plus de 600’000 francs au total, à partir de fausses informations. Il a été arrêté.

L’homme a utilisé les fonds à d’autres fins, avant tout pour ses dépenses personnelles, ont indiqué vendredi dans un communiqué le procureur du Tessin et la police cantonale. Outre la fraude et les fausses déclarations, il est également accusé de blanchiment d’argent et d’opérations commerciales mensongères.

( ATS/NXP )