Les élections cantonales et fédérales approchent et quoi de mieux pour certains partis que le thème de la surpopulation étrangère pour relancer leurs actions. Il faut dire qu’à Genève, rien n’est fait pour apaiser les tensions. On apprenait ainsi récemment que la directrice d’une école primaire d’une grande commune genevoise vivait partiellement à Colmar. À 300 kilomètres de son lieu de travail. Le signe d’un problème dans l’organisation des écoles, selon la Société pédagogique genevoise. Le signe d’un manque flagrant de sensibilité politique et de responsabilité de la part de la direction du Département de l’instruction publique, selon moi.

Un peu de bon sens ferait du bien! Diriger une école, n’est-ce pas être proche de ses enseignants et de ses élèves? N’est-ce pas connaître parfaitement leur environnement social, culturel, économique? N’est-ce pas, aussi, investir dans le lieu de son travail, y avoir sa vie publique, ne serait-ce qu’en signe de reconnaissance envers l’endroit qui nous nourrit? Cette histoire est désolante. Interpellé, le Département n’y voit aucun problème. Moi, si.

«Oui à la libre circulation des personnes, non aux abus et au laisser-aller.»

Dans un autre registre, la désignation ratée d’un recteur pour l’Université de Genève, parachuté du Québec et peu au fait des réalités suisses, à l’heure où le monde académique doit coopérer et se battre pour ne pas être écarté des premiers wagons de la recherche européenne, témoigne là aussi d’un manque de réalisme politique. Les qualités professionnelles sont une chose. Mais certaines fonctions imposent une immersion au sein la communauté, que l’expérience ne permet pas de combler, ou du moins pas instantanément. L’appartenance ne se décrète pas, elle se développe au fil du temps.

Pas étonnant, dans ce contexte, que la population, lassée par ces dérapages, soit séduite par des initiatives dangereuses, qui limiteraient ensuite fortement l’engagement de personnel dont la Suisse a pourtant besoin, ou nous mettrait en porte-à-faux avec nos engagements vis-à-vis de Bruxelles, vitaux pour l’économie du canton et du pays. Rappelons à ce propos quelques chiffres. Le taux de chômage en Suisse est de 2,2%, le plus bas depuis vingt ans. Cependant, des pans entiers de l’économie souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre spécialisée et sont menacés de paralysie.

Les secteurs de la santé, du tourisme ou de l’agriculture, pour ne citer que ces exemples, vivent en partie d’employés étrangers. Certains secteurs de pointe et d’excellence, comme celui de la high tech, sont confrontés à une concurrence européenne pour engager les meilleurs ingénieurs, les meilleurs développeurs. La recherche suisse excelle grâce à cette interactivité. La course aux cerveaux est féroce. La Suisse a besoin de l’étranger. Et nous devrions nous couper du marché européen?

L’évolution démographique et la forte pression migratoire préoccupent les Suisses, cela se comprend. En la matière, rien ne vaut le principe sur lequel le PLR s’appuie: ferme mais juste. Oui à la libre circulation des personnes, non aux abus et au laisser-aller. C’est une recherche constante d’équilibre. Et à cet égard, l’attitude des pouvoirs publics est déterminante, car elle conditionne celle de l’opinion et contribue ainsi à façonner nos relations complexes, souvent ambiguës, sur les questions de nation, de citoyenneté et d’intégration.

En somme, il faudrait dans ce dossier, comme en toute chose, appliquer le simple bon sens!

Simone de Montmollin Afficher plus Conseillère nationale PLR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.